Voti troppo alti, esame con ChatGpt annullato

Ferrara, 1 febbraio 2025 – Quando l’intelligenza artificiale diventa un problema. È successo a Unife, dove l’è statoper l’utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale da parte di alcuni studenti. Tutto da rifare per 362 universitari che si sono visti cancellare la prova dai docenti. È accaduto nell’ultima prova di Psicobiologia e psicologia nel corso di laurea Scienze motorie. L’, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulla piattaforma ‘Moduli’ di Google ed effettuato dagli studenti usando il proprio computer o tablet, si è tenuto il 27 gennaio ed è statocon una comunicazione mail inviata due giorni dopo. “A seguito di verifiche interne – si legge nella mail dei prof – è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso di strumenti esterni, comee altre applicazioni online, per rispondere alle domande, ma non è possibile risalire a chi lo abbia fatto”.