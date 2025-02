Voti e sondaggi

Leggi su Corrieretoscano.it

.Il primoo in Toscana l’ha messo a segno Toscana Tv, realizzato da Emg Different.Che su un’intenzione di voto in vista delle regionali per i non ancora ufficiali candidati presidenti di Regione Toscana Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, presidente Regione in carica, e Alessandro Tomasi, segretario regionale FdI, centrodestra, sindaco bis di Pistoia, dice che Giani è avanti di una decina di punti senza l’apporto del Movimento 5 Stelle, quotato nelo al 5.50% con un proprio candidato.Giani e Tomasi insieme fianco a fianco in veste istituzionale a Pistoia nei giorni scorsi per il taglio del nastro di Manifatture Digitali Cinema.Fotografia, quella delo, va detto, scattata dal 20 al 23 gennaio 2025 per una kermesse elettorale di cui ancora non c’è una data, oltre alla non ancora ufficialità dei due candidati presi in esame.