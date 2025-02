Sport.quotidiano.net - Volley, Serie B. La Codyeco Lupi può ‘aiutare’. Arno e Pontedera

Prima di ritorno in B dopo la parentesi per la Coppa Italia. Da oggi pomeriggio riprende la lotta. Le squadre della nostra zona scenderanno tutte in campo alle 18. La capolistasarà a Fiorano Modenese con la Spezzanese, l’Toscana Garden a Sassuolo, mentre il Grupporiceverà il Firenze. Sui santacrocesi fanno affidamento le squadre die Castelfranco, visto che la Spezzanese potrebbe essere risucchiata in una zona a rischio, nel caso in cui laottenesse la vittoria piena. All’inseguimento dei(in foto Pahor) c’è il Sassuolo che oggi riceve i castelfranchesi. "Andiamo a Sassuolo per giocare bene – dicono nel clan biancoverde – in noi c’è voglia di far bene e di riscatto". Pesa l’ultima sconfitta interna col Cus Genova che ha rallentato i programmi della squadra di Piccinetti.