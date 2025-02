Sport.quotidiano.net - VOLLEY PRIMA DIVISIONE FEMMINILE. Elsel fa il colpaccio a Barbarasco. Tre passi avanti verso la vetta

Podenzana Tresana 1Spezia 3 (26-24; 14-25; 20-25; 17-25) PODENZANA TRESANA: Cuffini 2, Sorrentino, Lavarra 17, Bertoli 17, La Mattina 3, Giannoni V. 2, Erta 7, Musetti, Goy 2, Signorini, liberi Tonarelli e Giannoni F. All. SimonciniLA SPEZIA: Portoghese 2, Navalesi 6, Bertolini 6, Carnieri 17, Accogli 11, Panciroli 19, Strenta 2, liberi Rocca e Fantinati; n.e. Ghirarduzzi e Cimi. All. Boschi Arbitro: Ciancia.– Dopo aver perso sul filo di lana il primo set, nel recupero della settima giornata del campionato laSpezia ha dominato in trasferta sul Podenzana Tresana, chiudendo il match sull’1-3 in suo favore. Le spezzine, che nel weekend precedente avevano vinto 3-0 il derby provinciale col Lunezia a Riccò del Golfo, sono scese in campo con capitan Portoghese al palleggio e Navalesi opposto, con Carnieri e Bertolini al centro, con Accogli e la ’top scorer’ della serata Panciroli di banda.