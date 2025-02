Sport.quotidiano.net - Volley Nel campionato di Serie D femminile. Robur, affermazione al fotofinish contro il Vp

Massa 3VpMASSA: Bertozzi, Bordogna, Della Bona, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Gentile, Giulianelli, Lazzoni, Magnani, Montemagni, Piccini, Pucci, Zollini. All. Ramori. V.P.: Angelini, Buttini, Calevro, Catalano, Ceragioli, Dellacha, Fortini, Franchi, Frediani, Lupi, Mandoli, Pasquini, Pescaglini, Reale. All. Chierroni. Arbitro: Fabio Pranzini. Parziali: 25-19, 13-25, 25-11, 24-26, 15-13. MASSA – Vittoria alper laMassa nella 14° giornata deldiD che ha consentito alle biancorosse di tenersi dietro in classifica la VP. Le ragazze di Massimo Ramori sul parquet amico della palestra della Bertagnini si sono portate due volte in vantaggio ma le rivali di Pietrasanta sono riuscite in entrambe le occasioni a rifarsi sotto.