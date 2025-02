Volley femminile Serie A1 | Milano eclissa Talmassons Vero Volley in lotta per la seconda posizione

Leggi su Sportface.it

vince per 3-0 su, mentre Chieri piega Bergamo in tre set e Novara batte 3-0 Busto Arsizio. Sono questi i risultati delle tre partite andate in scena questa sera, valide per l’ottava giornata di ritorno dellaA1 di. Lacolleziona tre punti che la portano provvisoriamente in, a quota 49. Conegliano rimane nettamente in testa alla classifica con 60 punti e un’imbattibilità che dura dal via della stagione.si vede però guardare le spalle dalla Savino del Bene: Scandicci ha 48 punti e deve ancora giocare il match valido per l’ottava giornata, in programma per la giornata di domani. Le zanzare rimangono in quarta, a tre punti di distanza da Scandicci. Alle sue spalle, Chieri occupa in solitaria la quinta piazza, dopo aver avuto la meglio su Bergamo nello scontro diretto tra quinta e sesta classificata.