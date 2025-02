Novaratoday.it - Volley A1 femminile, la Igor non si fa pregare e piega Busto in tre set

Leggi su Novaratoday.it

Vittoria pesante e convincente delladi Lorenzo Bernardi, che supera in tre setArsizio e conquista tre punti importanti per la classifica. Ottima la prestazione delle azzurre, dominanti dal primo scambio e schierate diversamente rispetto al solito, con Tolok in banda e Mims in.