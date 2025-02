Volley 21^ giornata Serie A1 Femminile 2024 2025 | si accende la lotta salvezza con Cuneo-Perugia e Roma-Firenze

Leggi su Sportface.it

La Final Four di Coppa Italia, che assegnerà il primo trofeo dell’anno, si avvicina, ma prima il grandeitaliano torna in campo per la 21^del campionato diA1. Si inizia sabato 1° febbraio con ben tre anticipi. Le prime a scendere in campo sono Igor Gorgonzola Novara ed Eurotek Uyba Busto Arsizio, che si sono divise equamente gli scontri diretti in stagione. Le bustocche, infatti, si sono aggiudicate a sorpresa la sfida del girone di andata e le ragazze di Lorenzo Bernardi si sono vendicate nel quarto di finale di Coppa Italia. Le farfalle di Enrico Barbolini arrivano dalla sconfitta interna nel recupero infrasettimanale contro la capolista Conegliano e cercano riscatto, esattamente come le zanzare, cadute al tie-break a.Sfida tutta da seguire anche quella fra Chieri e Bergamo: le piemontesi sono quinte in classifica con 35 punti, due lunghezze in più rispetto alle rossoblù, seste.