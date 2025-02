Messinatoday.it - Vola a terra con lo scooter, incidente in via Catania

Leggi su Messinatoday.it

E' rimasto aaspettando i soccorsi per circa mezzora un 50enne che questa mattina - a quanto pare per una mancata precedenza ma saranno i vigili urbani a stabilire la dinamica - è rimasto ferito ad angolo tra viae via Sardegna. Luomo era a bordo delloquando ha avuto.