Ilfattoquotidiano.it - “Voglio uscire da questa me**a”: Keita Baldé chiede un maxi risarcimento a Wanda Nara e Mauro Icardi per i video compromettenti diventati virali

La telenovela amorosa che ha coinvoltoDiao si è spostata in tribunale. E se il “triangolo sentimentale” non è stato inizialmente considerato, ora la (ex) coppia argentina potrebbe sborsare una cifra milionaria che risarcisca il calciatore ex Lazio ed Inter. I destini relazionali trasono più lontani che mai: lui ha ufficializzato la relazione con Maria Eugenia Suarez, mentre la showgirl parrebbe essere tornata assieme al rapper L-Gante nonostante un breve allontanamento dei due a causa della “mia situazione giudiziaria complessa e dolorosa”, aveva scrittosu Instagram. L’attaccante del Galatasaray e la conduttrice televisiva sarebbero – con tutte le difficoltà e ripicche del caso – ad un passo dal divorzio.Recentemente avevano fatto il giro del webche ritraevanoche ballava nella camera da letto dell’ex compagno di squadra di suo marito.