Vlahovic via dalla Juve è tutto pronto | annuncio esplosivo in diretta | ESCLUSIVO

Le ultime sul bomber serbo ormai separato in casa con il club bianconero: “Così non ha senso che resti a Torino”AZone si è discusso anche di, del suo presente ma sopratdel suo futuro che sarà sicuramente lontanontus. Ospite Emanuele Gamba di ‘La Repubblica’, il quale è stato piuttosto netto sul bomber serbo finito ora ai margini della squadra di Thiago Motta.e la, si va verso il divorzio (LaPresse) – Calciomercato.itPernon c’è la fila: “Un vicolo cieco”Purtroppo per Giuntoli, però,non ha la fila di pretendenti pronte a svenarsi per il suo cartellino: “Per le richieste che ha non è così accessibile – ha sottolineato Gamba aZone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – Il suo caso lo vedo come un vicolo cieco: non rinuncia ai soldi che gli spettano da contratto e queste richieste le fa anche verso altre società”.