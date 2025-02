Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, la Gazzetta non ha dubbi: «Si prepara la strada per il divorzio in estate». Già individuato il sostituto? Ecco chi potrebbe essere

di RedazionentusNews24, ladello Sport non hae riporta gli ultimi aggiornamenti sul centravanti:qual è la situazioneSulladello Sport si parla di Dusanche, a meno di sorprese, sarà un nome in uscita dal calciomercatodurante la prossima. A fine stagione mancherà solo un anno alla scadenza del contratto, che ad oggi non verrà rinnovato.Inevitabilmente i bianconeri dovranno pensare a una sua cessione, guardandosi poi intorno in cerca di sostituti. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Victor Osimhen, ma bisogna trattare e convincere il Napoli a lasciarlo partire verso una diretta rivale.