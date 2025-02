Juventusnews24.com - Vlahovic Al Nassr, il Corriere: «Ha detto no a questo super ingaggio perchè ha un sogno». Il retroscena sul serbo

di Redazione JuventusNews24Al, ildello Sport non ha dubbi: «Hano aha un». IlsulL'edizione odierna deldello Sport ha fatto il punto sul futuro di Dusan, attaccante di proprietà della Juventus che negli scorsi giorni ha ricevuto un'interessantissima offerta dall'Al.Secondo il quotidiano i sauditi avrebbe messo sul piatto unda 20 milioni di euro a stagione. Secco il no del centravanti, che vuole restare in Europa e in particolare sogna di giocare in Premier League.