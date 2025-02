Dayitalianews.com - Vittoria, omicidio di Giuseppe Dezio: assassino in carcere dopo condanna definitiva

I Carabinieri della Compagnia di, hanno arrestato un cinquantunenne del posto,to in viaper l’volontario di, avvenuto nel 2016.L’episodio si verificò il 2 febbraio di quell’anno, quando l’agricoltore di, perse la vitaessere stato colpito alla gola con una coltellata. L’avvenne durante una lite scoppiata in campagna per una disputa legata all’accesso a una strada interpoderale.Inizialmente il padre dell’odierno arrestato aveva dichiarato di aver agito da solo, per difendere i suoi figli, ma i giudici, già in primo grado, non avevano ritenuto credibile la sua versione.Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia die del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, avevano portato alladel responsabile a 22 anni da parte della la Corte di Assise di Siracusa, pena poi ridotta dalla Corte di Assise di Appello di Catania a 14 anni di reclusione, con l’assoluzione del padre da subito.