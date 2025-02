Juventusnews24.com - Visite mediche Kelly Juve: quando dovrebbe sottoporsi ai test presso il J Medical. Tutti gli aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aiil Jglisul centrale inglese in arrivo dal NewcastleNella serata di sabato 1 febbraio il mercatoha chiuso per Lloyddal Newcastle: operazione in prestito con obbligo di riscatto da circa 18 milioni di euro totali più una clausola sulla futura rivendita.Il centrale inglese è atteso a Torino nelle prossime ore perallecon i bianconeri verosimilmente nella giornata di lunedì prima di mettersi a disposizione di Thiago Motta per le prossime sfide.Leggi suntusnews24.com