Sport.quotidiano.net - Virtus Shengelia da record, ma non basta

Fenerbahce Istanbul 95Bologna 81 FENERBAHCE ISTANBUL: McCollum 15, Melli 8, Sanli 11, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 8, Biberovic 9, Hall 6, Pierre, Guduric 17, Zagars 6, Colson 12, Birch. All. Jasikevicius. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 12, Belinelli 3, Pajola, Visconti 3,35, Hackett 4, Grazulis 7, Morgan 11, Polonara 2, Diouf 2, Akele 2, Tucker. All. Ivanovic. Arbitri: Perez, Zamojski, Baena. Note: parziali 22-13; 46-37; 69-54. Tiri da due: Istanbul 18/27;Bologna 24/44. Tiri da tre: 17/29; 4/11: Tiri liberi: 8/12; 21/25. Rimbalzi: 26; 25. ISTANBUL (Turchia)Il Fenerbahce mette il piede sull’acceleratore solo negli ultimi 5’ lasciandosi laa qualche metro dalle spalle, un cambio di passo che è possibile anche perché Dusko Ivanovic decide che Tokonon debba giocare l’ultima metà del quarto periodo, essendo la gara già persa, risparmiandolo per la gara di domani quando alla Segafredo Arena arriverà Venezia.