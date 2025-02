Bolognatoday.it - Virtus, il colpo è ufficiale: c'è la firma dell'ex NBA Justin Holiday

LaPallacanestro Bologna S.p.A. comunica in una nota di stampa che, al terminea settimana dedicata ai test medico-atletici ed agli allenamenti con la squadra, ha sottoscritto un accordo valido per tre mesi, con opzione di rinnovo a favore del Club per ulteriori due.