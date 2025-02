Quotidiano.net - Virtù e vizi dell’Italia: la Dc si mette in mostra

L’orgoglio democristiano è un frutto tardivo, sconosciuto fino a qualche tempo fa e men che meno negli anni ruggenti in cui il potere scandiva la vita del partitone che come un guanto si era messa addosso l’Italia, interpretandone come mai sarebbe più accaduto a un partito i sogni, le delusioni, le insicurezze, le aspirazioni, le doppiezze. Tutto. I democristiani non furono orgogliosi, non avevano mai pensato a un racconto di sé, preferendo lasciare agli altri la definizione pubblica di uno spazio di rappresentazione, anche se questo – il più delle volte – finiva per danneggiarli, o dileggiarli. Forse era il potere a rassicurarli, forse la modestia, o forse il senso di Dio con cui credevano di condividere il cammino, o il senso di appartenenza a un mondo nella cui parte giusta pensavano di essere iscritti.