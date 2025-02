Feedpress.me - Violento scontro auto-moto: muore un 16enne

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera a Molfetta, poco dopo le 21, al sottopasso di via Terlizzi, all’altezza dell’intersezione con via Boccardi. Loha coinvolto uno scooter, su cui viaggiavano due ragazzi, e un’. La vittima, il passeggero dello scooter, è stata sbalzata dal mezzo ed è deceduta sul colpo per le gravi lesioni riportate..