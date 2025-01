Ilgiorno.it - Villasanta, contromano distrugge un’auto e scappa: inchiodato dalle telecamere

(Monza) –nel cuore del centro storico finisce contro una vettura parcheggiata e, invece di fermarsi,sperando di farla franca. Non è stato così per un automobilista di Monza, invero anche un po’ ingenuo perché non aveva considerato di aver fatto tutto sotto ledel Municipio. Grazie al lavoro di ricostruzione degli agenti, infatti, la polizia locale diha individuato l’automobilista che sabato mattina scorso aveva causato un incidente, danneggiando un veicolo privato e poi abbandonando il luogo del sinistro. Era successo intorno alle 7.30 di sabato 25 gennaio in via Camperio. Gli agenti, avvertiti dalla vittima, con le registrazioni dellehanno individuato l’auto fuggita, e hanno rintracciato il suo proprietario. Che dovrà pagare le contravensioni (500 euro) e i danni.