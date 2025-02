Villa Lante | un gioiello rinascimentale che ti lascerà senza fiato

Leggi su Funweek.it

Domenica 2 Febbraio 2025 torna Domenica al Museo: sarà possibile visitare gratuitamentea Bagnaia.Orario: 8:30 – 13:45 (ultimo ingresso 13:15)Ci sono luoghi nel mondo che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita. Tra questi rientra certamente anchea Bagnaia, a pochi chilometri da Viterbo.Un posto immerso nel verde pronto a sorprendere con i suoi giochi d’acqua che animano i meravigliosi giardini.: cosa vederePer visitaree godere di tutte le sue meraviglie non bisogna avere fretta. Per non sbagliare percorso, basta seguire il suono dell’acqua, vera protagonista di questo posto incantato esaltata da una sorprendente architettura idraulica.Lo scrosciare che proviene da fontane, ruscelli e cascate fa da sottofondo a una magica atmosfera in cui natura e architettura convivono felicemente in un connubio che regala suggestioni incantevoli.