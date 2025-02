Ilgiorno.it - Vignetta Svizzera 2025: scattano controlli e multe. Dove e come acquistarla

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Sono in vigore da oggi isulle autostrade svizzere per “pizzicare“ gli automobilisti lombardi che non hanno rinnovato la, il contrassegno quest’anno arancione che va esibito sul parabrezza e consente di viaggiare, per un anno, sulle autostrade elvetiche. Fino al 31 gennaio si poteva viaggiare con il contrassegno del 2024, ma adesso scatteranno ie le, pari a cinque volte l’importo evaso: 200 franchi più il costo dellaper un totale di 240 franchi (257 euro). Dall’anno scorso lasi può fare anche online, registrando la propria targa. Per chi preferisce i metodi tradizionali, il tagliando si può acquistare ai valichi di frontiera e, in Italia, negli uffici Aci, sempre a 40 franchi. Il tagliando digitale può invece essere acquistato sul sito www.