Nerdpool.it - “Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti”, la docuserie narrata da Ethan Hawke è disponibile su Apple TV+

Leggi su Nerdpool.it

Dal 31 gennaio 2025 èsuTV+ “: lache hagli”, la nuovain sei partidal candidato all’Oscar®che racconta il periodo tumultuoso delladelda un punto di vista profondamente personale. In prossimità del 50° anniversario della caduta di Saigon, questa serie offre anche un quadro dei complessi cambiamenti dell’America stessa e di un Paese molto diverso che è emerso dalla.Unica nel suo genere, ogni episodio della serie combina testimonianze in prima persona e rari filmati d’archivio, offrendo nuovi spunti di riflessione su una delle guerre più documentate della storia. La serie presenta riunioni emozionanti tra veterani, la cui vita è stata per sempre alterata dalla. L’attenzione alle storie autentiche, piuttosto che alle analisi degli esperti, cattura le voci di coloro che hanno vissuto la, rendendola un documento fondamentale della memoria collettiva.