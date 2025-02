Anteprima24.it - VIDEO/ “Signora, suo figlio ha investito una persona”: così la banda truffava gli anziani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“Suoha avuto un grave incidente. Hauna. È nei guai seri, ma possiamo aiutarlo. Serve una cauzione immediata.” Una voce calma, autorevole, che non lascia spazio a dubbi. Al telefono non c’è un vero maresciallo, ma un truffatore esperto. La vittima? Un’anziana sola in casa, colta alla sprovvista. Èche ladei truffatori deglicolpiva, con uno schema tanto semplice quanto spietato.I carabinieri hanno ricostruito il sistema, seguito le tracce dei soldi, ascoltato le telefonate registrate, e nelle prime ore di questa mattina a Napoli ed hinterland, Torino e Caserta, hanno proceduto ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Genova, nei confronti di 29 soggetti, tutti originari del napoletano, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di, di cui 21 in carcere, 5 in detenzione domiciliare e 3 obblighi di presentazione alla P.