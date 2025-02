Tvplay.it - Via anche Abraham, il Milan rivoluziona completamente l’attacco

Leggi su Tvplay.it

Tammynon rientra più nei piani dele andrà via a fine stagione: in attacco è pronta una vera e proprio rivoluzione tra gennaio e giugnoIl bomber inglese non ha scaldato i cuori dei rossoneri e difficilmente verrà riscattato al termine di questa stagione. Arrivato al termine della scorsa sessione estiva di calciomercato nell’affare con Saelemaekers, l’ex Chelsea tornerà a Roma, magari per essere poi girato di nuovo in Premier League.Via, il(TvPlay – ANSA) Ilha deciso di dare un netto taglio al proprio attacco, cercando di invertire una rotta che in questa stagione non sembra positiva. Morata è ad un passo dalla firma con il Galatasaray e potrebbe lasciare così spazio ad un nuovo innesto. Tutte le strade portano a Rotterdam, dove da tempo si segue il nome di Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord.