Ilgiorno.it - Vetri sfondati pitbull e agguati. Tre aggressioni

Tre autisti aggrediti in una settimana. Esplode per l’ennesima volta il caso delle condizioni degli autobus di linea. Ieri mattina due ragazzini senza biglietto a Muggiò hanno insultato i cointrollori e poi infranto un vetro scagliandoci contro una bottiglia. E poi due casi sulla linea 221. Lunedì un autista parte dalla fermata di Sesto San Giovanni diretto a Monza. Un gruppetto di origine straniera, verosimilmente dell’Est Europa stando al racconto dell’autista, chiede di fermarsi per farli salire fuori fermata. Non si può. Non è consentito dai regolamenti, il bus tira dritto. La scena si ripete dopo pochi metri, visto che il gruppetto ha seguito a piedi il veicolo. Ma anche qui, l’autista non recede. Partono allora calci e sputi all’indirizzo del veicolo. L’autista incassa e riparte con il suo mezzo, fra lo stupore e lo sconcerto degli altri passeggeri.