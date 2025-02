Anteprima24.it - Verso Benevento-Monopoli, i pugliesi annunciano il rinnovo del contratto di 7 calciatori

Tempo di lettura: 2 minutiQuasi alla vigilia di, match chiave per l’economia della stagione della capolista pugliese, il sodalizio di mister Colombo ha annunciato ben 7 rinnovi di, una mossa per blindare alcuni dei suoi pezzi pregiati a ridosso della chiusura del mercato in programma il 3 febbraio, proprio il giorno della sfida del “Ciro Vigorito” contro i giallorossi. Questa la nota della società pugliese: “La SS1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento delcon i: Cristian Damian Battocchio, centrocampista classe 1992, 26 presenze e 1 assist con il club in tutte le competizioni; Nicola Bizzotto, difensore classe 1990, 126 presenze, 3 gol e 1 assist con il club in tutte le competizioni; Danilo Bulevardi, centrocampista classe 1995, 38 presenze, 3 gol e 5 assist con il club in tutte le competizioni; Francesco Grandolfo, attaccante classe 1992, 75 presenze, 18 gol e 4 assist con il club in tutte le competizioni; Mirko Miceli, difensore classe 1991, 22 presenze con il club in tutte le competizioni; Bruno Valenti, centrocampista classe 2002, 16 presenze e 1 assist con il club in tutte le competizioni; Orlando Viteritti, centrocampista classe 1994, 144 presenze, 8 gol e 19 assist con il club in tutte le competizioni”.