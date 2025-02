Isaechia.it - Verissimo, famosa ex naufraga cambia vita e annuncia: “Questa è l’ultima ospitata che farò in televisione”

Un’ex protagonista de L’Isola dei Famosi hato di non voler più apparire in.Stiamo parlando di Ana Laura Ribas, protagonista dellaitaliana tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 nonché concorrente dell’Isola nel 2004, che è stata ospite di Silvia Toffanin a.Nel salotto di Canale 5, l’ex volto di Striscia la notizia e Paperissima ha spiegato di aver scelto dire totalmenteallontanandosi dal mondo dello spettacolo:Ho smesso con quel mondo lì, faccio altro quindi non faccio più interviste né sui giornali né ospitate, hoto, faccio l’imprenditrice. Ho aperto un’agenzia dove faccio delle consulenze per la gestione di campagne digital. Quindi oggi do da lavorare alle mie colleghe, alle nuove generazioni, alle influencer, creator.