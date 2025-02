Sbircialanotizia.it - Verissimo, Andrea Rizzoli ospite oggi: il racconto della malattia della mamma Eleonora Giorgi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Nello studio di Silvia Toffanin, arrivaper presentare il suo libro 'Non ci sono buone notizie'sarà, sabato 1 febbraio, a ''. Il figlio ditorna nello studio di Silvia Toffanin per presentare il suo libro 'Non ci sono buone notizie', in cui racconta l'anno più difficile vissuto .L'articolo: ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.