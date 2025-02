"Vergognoso, cacciatelo". Grande Fratello, gli occhi del pubblico su Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Scontro acceso in diretta altraSpolverato e Iago Garcia. Ancora una volta, al centro della discussione c’è Helena Prestes: criticata da, mentre Iago è pronto a difenderla. L’attore spagnolo non solo prende le parti della modella, ma accusa apertamentedi non avere rispetto né per le donne né per le persone più adulte di lui. Un atteggiamento che, secondo Iago, era già emerso in alcune uscite poco rispettose nei confronti di Bernardo Cherubini. Proprio per questo, Iago Garcia arriva a definire il suo compagno d’avventura una “persona da brividi”, ritenendo il suo comportamento inaccettabile.Spolverato, però, non incassa in silenzio e risponde con parole altrettanto taglienti, se non addirittura offensive, alle accuse ricevute: “Un uomo piccolo così.