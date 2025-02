Sport.periodicodaily.com - Ventiquattresima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna ko, vince il Fenerbache

Cade ancora la Virtus che, nella/25, viene sconfitta nettamente dalper 95-81 e sprofonda al terz’ultimo posto in classifica. Dopo aver tenuto testa per un tempo, i felsinei sono crollati sotto i colpi dei turchi trascinati da Mahmotoglou che raggiunge i mille punti in/25:-VIRTUS95-81La sfida inizia sul filo dell’equilibrio, poi i turchi volano sul +6(14-8), prima che Melli firmi il 22-13. Nel secondo quarto,cerca di tenere botta con un super Shenghelia che riporta i suoi a meno tre, salvo poi crollare e chiudere il primo tempo sotto di nove(46-37).I padroni di casa non mollano di un centimetro e lo dimostrano nel terzo quarto quando piazzano un parziale di 9-0 , volando sul +18.