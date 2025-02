Ilgiorno.it - Vedono manovre strane e sentono odore di “fumo” provenire da un’auto: 23 enne sorpreso con la droga e arrestato

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia, 1 febbraio 2025 – È stato notato dai carabinieri in viale Lodi a Pavia, al volante di un'Audi A3: fermato per un controllo, in auto gli sono stati trovati circa due etti tra hashish e marijuana. E nella successiva perquisizione nella sua abitazione a Rozzano, aveva ancora più di un etto delle due tipologie di. E.M., 23di nazionalità albanese, muratore residente a Rozzano, è statoper detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'udienza di convalida che si è tenuta oggi, sabato un febbraio, in Tribunale a Pavia, l'arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa del processo, fissato al prossimo 14 marzo. La pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Pavia ha proceduto al controllo, nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 gennaio, notato l'automobilista che alla vista della Gazzella, nell'opposta direzione di marcia, accostava come per parcheggiare, ma ripartendo poco dopo.