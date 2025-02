Iltempo.it - Vaticano, "Sacra Rota gratuita" per volontà di Francesco

Annullamento dei matrimoni allagratuito. Papavuole cambiare le regole del dissolvere le nozze cristiane. «È importante che venga assicurata la gratuità delle procedure» di nullità «perché la Chiesa manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvaû», ha spiegato il pontefice inaugurando l'Anno giudiziario dellaRomana. Bergoglio, nel parlare del progetto ha ricordato: «Ho voluto che al centro della riforma ci fosse il vescovo diocesano. A lui infatti spetta la responsabilità di amministrare la giustizia nella Diocesi, sia come garante della vicinanza dei tribunali e della vigilanza su di essi, sia come giudice che deve decidere personaliter nei casi in cui la nullità risulta manifesta, ossia mediante il processus brevior quale espressione della sollecitudine per la salus animarum».