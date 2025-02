Romadailynews.it - Vaticano: in mostra a Roma i tesori cristiani della Giordania

Leggi su Romadailynews.it

L’Anno santo si arricchisce di un nuovo itinerario giubilare: un pellegrinaggio ideale, oggi diremmo “virtuale”, che attraversa il tempo e lo spazio per trasportare auno dei luoghi che furono cuoreTerra Santa, la. Da oggi, primo febbraio, sara’ possibile compiere questo cammino attraverso le sale del PalazzoCancelleria e poter cosi’ ammirare la: alba del cristianesimo”, visitabile fino al 28 febbraio. Novanta reperti, tratti da 34 siti archeologici, testimoniano la storia delle radici del cristianesimo in questa terra, dalla sua nascita ai nostri giorni, le cui tracce sono ben vivide e custodite. Non si tratta semplicemente di un’esposizione di manufatti artistici, ma la testimonianza di una eredita’ spirituale secolare nella Terra Santa di, volta a celebrare unita’ e pace.