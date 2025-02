Ilgiorno.it - Varese, il divorzio fra Mv Agusta e l’austriaca KTM ora è ufficiale: le moto tornano in mano alla famiglia Sardarov, i sindacati esultano

, 1 febbraio 2025 – La Mvtorna saldamente nelle mani dellarussa, che ne riacquista il 100 per cento delle quote e si sgancia definitivamente dal colosso austriaco delleKTM alle prese con una forte crisi finanziaria che rischiava di travolgere anche gli stabilimenti di Biandronno, fiore all’occhiello dell’imprenditoria varesina. Una buona notizia, salutata positivamente daie dal mondo della politica, in primis dal sindaco (Pd) diDavide Galimberti. La decisione di tornare a essere autonoma e indipendente, sotto il pieno controllo deicon la loro società “Art of Mobility”, era già nell’aria sul finire dell’anno scorso quando, a un incontro con Confindustria ail 9 dicembre, la KTM aveva svelato di non ritenere più la Mvun asset strategico.