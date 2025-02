Lanazione.it - Vanno in vacanza e lasciano il cane in una struttura. “Morto di stenti”, risarcimento da 30mila euro

Prato, 1 febbraio 2025 – Il dolore per la perdita dell’amato amico a quattro zampe costituisce un “danno morale”. Soprattutto se l’animale è stato lasciato morire diin unaa cui era stato affidato durante le vacanze estive. E’ la sentenza civile che il giudice di Prato, Giulia Simoni, ha emesso nei giorni scorsi sul caso di una famiglia pratese che ha perso il proprio, un esemplare di Samoiedo, nel periodo in cui era stato lasciato in un canile di Calenzano. Il giudice ha così condannato il gestore dellaa risarcire l’intera famiglia, che “ha patito la perdita dell’amato animale”, con 30.000: 1.300 per il danno patrimoniale, 6.000 alla madre e 4.000 ciascuno per il marito e i due figli, oltre alle spese accessorie. Una maxi condanna motivata dall’atteggiamento che il proprietario delladi Calenzano avrebbe tenuto quando aveva in custodia il