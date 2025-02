Sport.quotidiano.net - Valsa, l’ex Mazzone avvisa: "In salute e consapevoli"

È una società che sta crescendo, Cisterna Volley, e non soltanto in termini di risultati, costantemente in lotta per i playoff e per un posticino in Europa, ma anche in termini societari. Se domani infatti l’attenzione sarà tutta sul campo, oggi il Cisterna Volley vivrà in mattinata un evento significativo con l’inaugurazione della ‘Cisterna Volley Home’. Questo nuovo spazio rappresenterà il cuore pulsante del progetto sportivo e della passione che lega squadra e tifosi. La struttura ospiterà la sede direzionale del club, la biglietteria e l’official store, offrendo ai sostenitori un punto di riferimento che oggi non c’è e che non molte società possono vantare. Tornando al campo, alla classifica e all’importanza capitale della sfida, Modena e Cisterna, rispettivamente settima e ottava, sono separate da un solo punto e vantano entrambe 6 vittorie e 11 sconfitte.