Vaccinazioni | Fidatevi del medico

Ben 110mila vaccini per l’influenza, 8.550 per il Covid e 7mila per lo pneumococco: questi sono i numeri delleerogate fino a oggi dai medici di famiglia fra Monza e Brianza. Il dottor Carlo Maria Teruzzi, segretario provinciale di Monza e Brianza della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e presidente dell’Ordine medici della Provincia, difende il ruolo chiave deldi famiglia e invita i pazienti a rivolgersi a lui nella campagna vaccinale. La semplice influenza può non essere così banale come qualcuno pensa: solo nella scorsa stagione, 150 persone sono state ricoverate in terapia intensiva e abbiamo avuto 51 decessi. "Vaccinarsi – raccomanda Teruzzi – oltre a evitare queste gravi conseguenze, ci protegge dal dover stare a letto con la febbre, perdere giorni lavorativi, dover sospendere le nostre attività.