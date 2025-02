Dayitalianews.com - Va all’ultimo appuntamento con l’ex, poi è iniziato l’incubo da “Arancia Meccanica”: picchiata, sequestrata e costretta a girare video hard finiti su Internet

Le forze dell’ordine invitano a non presentarsi mai al cosiddetto “ultimo” con, poiché spesso si rivela una trappola con conseguenze devastanti, a volte mortali. Ne sa qualcosa una donna di Rimini, che ha deciso di incontrare per l’ultima volta il suo ex albanese 40enne, che le ha fatto vivere un incubo da “”: l’haad avere un rapporto intimo che poi è finito in vendita sul web. L’uomo è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona ed estorsione. Dalle indagini è emerso che il 40enne aveva anche estorto al20.000 euro, costringendola ripetutamente ad avere rapporti sessuali con lui che filmava e che rivendeva online.Segregata e violentataLa vittima si è decisa a denunciare il 25 gennaio, quando si è presentata in Questura con evidenti segni di violenza sul corpo, ematomi vari al volto e una frattura dell’arcata dentaria.