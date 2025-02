Ilgiorno.it - Va a casa della madre maltrattata: arrestato

Aveva l’obbligo di non avvicinarsi allae di dimorare fuori dai confini di Cologno Monzese, in base al codice rosso scattato a seguitodenuncia presentata ai carabinieri dalla donna, vittima di vessazioni e maltrattamenti almeno da cinque anni. Tuttavia, il figlio 20enne non solo è rientrato nelladi famiglia, ma ha anche aggredito e minacciato due militaritenenza colognese, colpendolo al volto con una testata. Alcune settimane prima, i militari avevano notificato l’ordinanza che stabiliva l’impossibilità di avvicinarsi alla54enne, che aveva raccontato di venire picchiata da tempo. Quando i militari si sono presentati nell’appartamentodonna, nella zona di Cologno Sud, il 20enne ha dichiarato di sentirsi poco bene. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Sesto San Giovanni e piantonato dai carabinieri, è stato visitato, i sanitari hanno riscontrato che non aveva nulla.