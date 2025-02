Iltempo.it - Usa scossi dalle tragedie di Washington e Philadelphia. I disastri aerei dell'ultimo anno

Dalla tragedia sfiorata all'aeroporto di Tokyo a quelle avvenute in Corea del Sud e apassando per l'incidente in elicottero costato la vita al presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e allo schianto del volo'Azerbaigian Airlines nel quale potrebbe aver avuto un ruolo la contraerea russa. Ecco tutte le principaliavvenute nei cieli dal gennaio 2024. 2 GENNAIO, AEREO SI SCHIANTA IN FASE DI ATTERRAGGIO A TOKYO. TUTTI SALVI I PASSEGGERI All'aeroporto internazionale Haneda di Tokyo un Airbus A350-900a Japan Airlines si schianta in fase di atterraggio contro un piccolo velivoloa Guardia costiera giapponese che stava rullando sulla pista ed era prossimo al decollo. Tutti i 367 passeggeri e i 12 membri'equipaggio a bordo riescono a salvarsi utilizzando gli scivoli di emergenza mentre cinquee sei persone che si trovavano sul piccolo aereoa Guardia costiera muoiono nell'impatto.