Usa: messicani su aeroambulanza caduta a Philadelphia, 'nessun sopravvissuto'

(Pennsylvania, Usa), 1 feb. (LaPresse/AP) – Un aereo da trasporto medico con a bordo una bambina malata, sua madre e altre quattro persone si è schiantato in un quartiere dipoco dopo il decollo ieri sera, esplodendo in una palla di fuoco che ha inghiottito diverse case. La Jet Rescue Air Ambulance, che gestiva l’Learjet 55, ha dichiarato in un comunicato: “Non possiamo confermare la presenza di sopravvissuti”. Non è stato comunicato immediatamente se qualcuno a terra sia rimasto ucciso. Tutte e sei le persone a bordo provenivano dal Messico. Secondo Shai Gold, portavoce di Jet Rescue, la bambina era stato curata aper una patologia grave e doveva essere trasportata a casa. La destinazione finale del volo era Tijuana dopo uno scalo in Missouri.