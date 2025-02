Isaechia.it - Uomini e Donne, Claudia D’Agostino svela se ha risentito Diego Tavani dopo l’epilogo della loro relazione

È tornata a, 12 anniessere stata la scelta di Andrea Offredi,.La mora 36enne salernitana, ormai trapiantata a Roma dove lavora come sales account in una concessionaria di noleggio auto, è oggi una delle dame più ambite del parterre del Trono over del dating show di Maria De Filippi.Determinata a cercare l’amore,aveva intrecciato una conoscenza con, l’ex cavaliere considerato un veterano del programma.poche settimane, però l’uomo ha deciso di mettere la parola fine alrapporto.Sulle paginerivista ufficialetrasmissione, la dama ha raccontato quanto sia stata inaspettata per lei la decisione didi interrompere lafrequentazione. Non immaginava che se ne andasse, anzi quando ha visto passare un mazzo di fiori era certa che fosse per lei.