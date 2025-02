Sport.quotidiano.net - Unipol, inizio in salita: c’è San Marino. Helder e Civit volano sul Titano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Subito una trasferta, e per di più contro i vice campioni d’Italia di San. Comincia inil campionato dell’di Fabio Betto che sarà una delle otto squadre che cercheranno di vincere lo scudetto. Si comincia l’11 aprile, sule l’indomani, il 12, la stessa sfida, ma a campi invertiti, al Gianni Falchi. Il campionato italiano di baseball comincia a prendere forma, con delle regole diverse rispetto alle ultime stagioni. Innanzitutto la durata dei match: non più la formula veloce sulle sette riprese – detestata dai puristi del batti e corri, apprezzata da chi pensa che, con nove inning, il baseball non riesca a trasformarsi in una disciplina appetibile per le televisioni –, gare nell’arco di un weekend con campi incrociati. E tutte le partite (salvo deroghe) avrannoalle 20.