Unicredit punta Generali Obiettivo | una quota del 5%

Roma, 1 febbraio 2025 – La notizia arriva nella tarda serata di ieri e appare subito destinata a diventare un altro colpo a sorpresa nel risiko bancario-assicurativo che sta andando in scena in queste settimane., secondo quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, si sta muovendo per conquistare unadel 4-5 per cento delle assicurazioni. E, dunque, la banca guidata da Andrea Orcel apre un nuovo fronte dopo Commerz e Banco Bpm, perché non è escluso che possa salire ancora e, secondo alcuni osservatori, affiancare in questo caso Mediobanca nella partita che la vede opposta a Mps, con i soci Delfin e Caltagirone, a difesa del Leone. Laè stata accumulata nel tempo, viene spiegato. Nulla di strategico. Ma è chiaro che l’investimento ha una sua valenza nel contesto di quella che è una vera e propria guerra finanziaria.