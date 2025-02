.com - Undying gratis fino al 6 febbraio su Epic Games

Leggi su .com

La prima settimana disuStore è disponibile ancora una volta un gioco: si tratta di. Potrai scaricarloalle ore 17 del 62025.Ricorda che basta avere un account sustore per poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochicheregala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI: come vengono classificati i videogiochiper PC Windowsal 6Se sei un appassionato di giochi survival con una forte componente narrativa, c’è una buona notizia per te: “” è disponibile gratuitamente suStoreal 62025. Questa è un’occasione perfetta per aggiungere alla tua libreria un titolo emozionante e toccante, che unisce il genere survival horror a una storia intensa e commovente.