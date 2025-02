Ilrestodelcarlino.it - Una vita a Palazzo . Merlato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è fatto attendere, come accade più o meno tutte le volte che c’è consiglio comunale da quasi sessant’anni, e ha fatto un’entrata degna della candidatura che di lì a poco sarebbe stata ufficializzata. Ieri mattina Alvaro Ancisi, 85 anni, si è presentato alla conferenza stampa con il sorriso di sempre. Politico di lungo corso, è entrato in consiglio comunale per la prima volta nel 1966, il 30 gennaio, e questa è la sua quinta candidatura a sindaco della sua città. Da quel gennaio 1967, a parte brevi periodi, durante i quali ha ricoperto altre cariche, è sempre stato in consiglio comunale, prima nelle file della Democrazia Cristiana e poi della civica Lista per Ravenna. Una presenza istituzionale costante, durante la quale ha svolto ruoli sia di governo, come assessore a fine anni ’60, sia di opposizione.