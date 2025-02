Ilrestodelcarlino.it - Una stagione lirica che guarda al futuro

Dal melodramma al balletto, passando per le nuove produzioni di tanti giovani artisti. Sul palco del teatro Galli arrivano i titoli della2025. Un viaggio attraverso Lo specchio di Dioniso, Il barbiere di Siviglia, Il lago dei cigni e tanti altri capolavori intramontabili. I motori si scaldano per la data zero, quella di venerdì 11 aprile alle 20 (in replica domenica 13 alle 5.30) con Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, accoppiata a Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Due veri e propri capolavori del verismo italiano, proposti in un nuovo allestimento e presentati in una coproduzione internazionale che coinvolge i teatri di Rimini, Modena, Piacenza e l’Opera di Sofia. Sul palco un cast di cantanti affermati come Teresa Romano e Fabian Veloz, diretti dal regista Plamen Kartaloff e lo scenografo Giacomo Andrico.