Una rotonda per Sartelli La dedica all’artista a un secolo dalla nascita

Germanoavrebbe compiuto ieri 100 anni. Per rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri, scultore di fama nazionale, il Comune ha deciso di intitolargli la rotatoria nei pressi del complesso di Sante Zennaro, all’incrocio tra le vie D’Agostino, Pirandello e San Benedetto, in un’area che già ospita una sua opera tanto amata e riconoscibile per gli imolesi. "L’arte diha sempre dialogato con lo spazio e con la comunità – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Per questo, in accordo con la famiglia, abbiamo scelto di non inserire segnaletica all’interno della rotatoria, rispettando così la sua volontà: la sua opera è l’intera rotatoria. Germanoha impreziosito il nostro paesaggio, traendo ispirazioneVallata imolese, così come la sua casa di Codrignano, oggi riconosciuta come ‘Casa di illustri’Regione.