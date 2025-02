Lanazione.it - Una rivoluzione per le isole di calore

Piazza Artom nel mirino. A tempo debito Cnr e Comune, avevano identificato il settebello fiorentino delledi. Ovvero quel microclima rovente che insiste su determinate zone in eccesso di pavimentazioni scure o extra cemento. L’elenco del Cnr? Largo Annigoni, via Di Vittorio, la piazza del Mercato Centrale, via Pratese, viale Guidoni (vicino all’aeroporto) e l’area intorno alla Mercafir. Col nuovo Piano del Verde qualcosa bolle in pentola sulla riconversione di Piazza Artom. Basta soffermarsi sul passaggio sibillino del Comune: "In linea con gli obiettivi del Piano e grazie all’accordo di programma fra Comune di Firenze e Fondazione Capellino, un intervento pilota di trasformazione dello spazio urbano adottando soluzioni basate sulla natura sarà progettato e realizzato in Piazza Artom, che sarà presentato prossimamente".